Устроивший стрельбу в Грасе ученик мстил за насмешки одноклассников

Теги: В мире школа стрельба франция

Французские власти не считают терактом стрельбу в одной из школ города Грас, которую устроил 17-летний школьник. По данным главы региона, у подростка были психологические проблемы и одноклассников он расстрелял из мести за постоянные насмешки.

СМИ узнали мотивы 17-летнего подростка, который устроил стрельбу в школе во французском городе Грас. По данным издания Nice Matin, ребенок испытывал психологические проблемы из-за постоянных насмешек со стороны одноклассников.

Версию теракта власти не рассматривают. По другим данным, у парня был конфликт с директором школы.

ЧП в Грасе произошло в четверг. Молодой человек открыл огонь по учащимся и преподавателям учебного заведения. По данным СМИ, пострадали восемь человек, в том числе директор лицея. Подросток сдался полиции. При нем обнаружили пистолет, револьвер, помповое ружье и две гранаты.

Читайте также:

Мужчина устроил стрельбу в караоке-баре в Москве

Мужчина открыл стрельбу из автомата у стриптиз-клуба в Москве