Клуб снятого с рейса волейболиста пригрозил закрыть "Победу"

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Волейбольный клуб "Факел", спортсмен которого был снят с рейса "Победы" из-за слишком длинных ног, будет судиться с авиакомпанией, вплоть до приостановления ее деятельности.

История со снятым с рейса авиакомпании "Победа" волейболистом Александром Кимеровым получила продолжение. Как заявил директор клуба "Факел", за который выступает спортсмен, Николай Капранов, стюардесса самолета соврала об угрозах, якобы поступавших от Кимерова.

"Мы с большим сожалением отнеслись к официальной позиции "Победы". Вместо того чтобы все сделать для урегулирования конфликта, руководство авиакомпании продолжает нагнетать ситуацию. Налицо явное вранье стюардессы по поводу угроз и дебоша Александра на борту", - говорится в заявлении Капранова, опубликованного на сайте "Факела".

По его словам, клуб готов судиться с "Победой" и требовать не только компенсации морального ущерба Александру Кимерову, но и изменения политики авиакомпании по отношению к пассажирам.

Капранов добавил, что "Факел" готов добиваться приостановки деятельности "Победы".

Инцидент с участием Александра Кимерова произошел 12 марта. Волейболист, чей рост превышает два метра, был снят с рейса Самара — Москва из-за того, что он поменялся с другой пассажиркой местами. В кресле, на которое ему выдали посадочный талон, он не поместился. Кроме того, стюардессу возмутили колени спортсмена, которые выглядывали в проход, что, по утверждениям авиакомпании, запрещено правилами.

Авиакомпания "Победа" часто подвергается критике за отношение к пассажирам. Экипаж не разрешает пассажирам пересаживаться даже при наличии свободных мест в самолете, а выбор места нужно оплачивать заранее. Кроме того, авиакомпания обязывает оплачивать провоз покупок из магазинов Duty Free.

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