В Подмосковье пьяная внучка с сожителем и подругой убила родную бабушку

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В подмосковном Орехово-Зуеве по подозрению в жестоком убийстве 86-летней женщины задержаны ее внучка с сожителем и их знакомая. По версии следствия, пострадавшую задушили, сожгли и ограбили на 60 тысяч рублей.

В городе Орехово-Зуево Московской области задержаны трое местных жителей, которых подозревают в жестоком убийстве 86-летней женщины.

"Установлена причастность к убийству пенсионерки трех ранее судимых местных жителей, 34-летней внучки потерпевшей, ее 35-летнего сожителя и их 31-летней знакомой. В ходе допроса подозреваемые дали следователям показания, изобличающие друг друга", - говорится в сообщении ГСУ СК по Подмосковью.

По версии следствия, внучка, ее сожитель и их знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушили хозяйку квартиры, 86-летнюю пенсионерку. Чтобы скрыть преступление, они завернули ее труп в одеяло, вынесли его на улицу и сожгли. Затем вернулись домой, и украли из квартиры 60 тысяч рублей.

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