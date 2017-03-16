В Москве задержан угрожавший взорвать дом пьяный мужчина

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Информация о минировании жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве не подтвердилась. Угрожавший совершить террористический акт – пьяный мужчина – задержан полицией. Сотрудники правопорядка вычислили его местонахождение по номеру телефона.

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать жилой дом по адресу: Ленинградское шоссе, дом 52. В результате проверки оказалось, что никакой бомбы нет, а сообщивший о ней человек находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве, местонахождение задержанного удалось вычислить по номеру телефона. Мужчину доставили в отдел полиции на севере Москвы. Теперь полицейским предстоит выяснить его мотивы.

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