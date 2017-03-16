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Президентские выборы в России по законодательству проходят во второе воскресенье месяца. Если проект Минтруда о переносе праздничных дней в 2018 году одобрит правительство, то вместо 11 марта, россияне пойдут голосовать 4 или 18 марта. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Президентские выборы в России могут пройти 4 или 18 марта, в случае поддержки проекта Минтруда о переносе выходных дней в 2018 году, цитируют "РИА Новости" слова секретаря Центризбиркома Майи Гришиной.

"В принципе, по действующему законодательству это 4 марта, по возможному проекту поправок, который сейчас обсуждается, это может быть 18 марта", - сообщила она.

Ранее Минтруд подготовил предложения о переносе выходных в 2018 году. Согласно их проекту, в марте россияне будут отдыхать с 8 по 11 число. Таким образом, второе воскресенье месяца, которое законодательно является днем выбора президента, оказывается праздничным днем. По закону, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников, голосование назначается на первое воскресенье, в данном случае на 4 марта.

Кроме того, сенатор Андрей Клишас внес поправки в Госдуму о переносе выборов на третье воскресенье месяца. Проект изменений обусловлен тем, что требуется больше времени на подготовку к выборам. В таком случае день президентских выборов будет 18 марта.