Видео с места столкновения трех автомобилей на Варшавском шоссе
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. По данным СМИ, в результате ДТП пострадал один человек.
Три автомобиля столкнулись в четверг вечером на юге Москвы.
ДТП произошло на Варшавском шоссе, в районе дома 170. Как пишет агентство "Москва", пострадал один человек.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.
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