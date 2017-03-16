21:34, 16 марта 2017

Видео с места столкновения трех автомобилей на Варшавском шоссе

Теги:  ДТП  авария  москва

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. По данным СМИ, в результате ДТП пострадал один человек.

Три автомобиля столкнулись в четверг вечером на юге Москвы.

ДТП произошло на Варшавском шоссе, в районе дома 170. Как пишет агентство "Москва", пострадал один человек.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

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