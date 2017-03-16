На юге Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль. Видео

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В результате ДТП с участием трех машин на юге Москвы один из автомобилей перевернулся. Информации о пострадавших нет.

В районе деревни Ближние Прудищи на юге Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль. Об этом сообщает агентство "Москва".

Всего в аварии, которая произошла на 27 километре внешней стороны МКАД, участвовали три машины — Lada Priora, Mercedes и погрузчик-эвакуатор.

От удара Lada Priora перевернулась. Информация по пострадавшим уточняется. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.

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