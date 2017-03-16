Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2018 году

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Министерство труда представило производственный календарь на 2018 год. Новогодние каникулы начнутся на день раньше, страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января. Три дня выходных будет в феврале — с 23 по 25. Четыре дня в марте – с 8 по 11. В мае россияне отдохнут только четыре дня, в июне – с 10 до 12.

Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году. Соответствующий проект размещен на сайте ведомства.

"Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении.

В результате россияне будут отдыхать с 30 по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

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