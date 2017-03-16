Голландца задержали за пьяный дебош на борту турецкого лайнера

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Турецкий самолет совершил вынужденную посадку в египетском городе Луксор из-за дебоша, устроенного на борту пьяным пассажиром из Нидерландов. Неадекватный мужчина лез в драку и пытался прорваться в кабину пилотов. После приземления авиадебошира сняли с рейса и задержали.

В Египте вынужденно сел турецкий лайнер. ЧП произошло из-за дебоша, который устроил пьяный сомалиец с голландским паспортом, передает ТАСС со ссылкой на египетскую газету Al-Ahram.

Самолет, следовавший из Анкары в Аддис-Абебу, скорректировал маршрут из-за неадекватных действий пассажира. Мужчина кричал и оскорблял других пассажиров и стюардесс, лез в драку, пытался прорваться в кабину пилотов. В связи с возникновением угрозы безопасности экипажа воздушного судна было принято решение об экстренной посадке в аэропорту египетского города Луксор.

После приземления гражданин Нидерландов был снят с рейса и задержан. Информация об инциденте на борту доведена до посольства его страны. Самолет после вынужденной задержки продолжил путь в Эфиопию.

Ранее Нидерланды запретили въезд двум турецким министрам, которые собирались принять участие в митингах с агитацией поддержать конституционный референдум в Турции. Аналогичные акции были запрещены в Германии и Австрии. В качестве основной причины называли неспособность обеспечить безопасность участников подобного мероприятия.

В ответ президент Турции сравнил ФРГ с Третьим Рейхом, а Нидерланды объявил наследниками нацистов и банановой республикой. В Нидерландах после выступления Эрдогана начались беспорядки.

В результате конфликта Турция запретила въезд послу Нидерландов и объявила, что прекращает контакты с Нидерландами на высшем уровне до выполнения своих требований. Анкара также собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Глава правительства Дании отложил запланированную встречу с Эрдоганом.

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