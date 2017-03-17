Минобороны раскритиковало международные доклады по Сирии

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Немалые деньги, потраченные на подготовку сюжетов крупнейших западных телекомпаний о ситуации в Алеппо, лучше бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти материалы якобы посвящены. Так в Минобороны прокомментировали серию докладов международных организаций и СМИ о положении сирийцев.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков раскритиковал публикуемые на Западе доклады по Сирии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей "свидетельствах" местных "активистов", скорее, вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии. В их публикации слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты", - заявил официальный представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что, как показывает опыт российского Центра по примирению, сами сирийцы даже не представляют того количества западных организаций, которые все эти годы, оказывается, методично ведут статистику, подсчитывая все разрушенные здания и каждого пострадавшего. Для проведения такой глубокой инвентаризации просто нет подготовленных специалистов. Что же касается ценности этих докладов, как отметили в Минобороны – они не могут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой.

Совершенно иной подход демонстрируют западные средства массовой информации, освещая события в иракском Мосуле. Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, там они замалчивают масштабы гуманитарной катастрофы. И такой подход является следствием политического заказа.

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