На юге России появится новая армия

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В Южном военном округе появится восьмая общевойсковая армия. Эксперты отмечают, что ее цель – обеспечить безопасность нашей страны на юго-восточном стратегическом направлении.

В Южном военном округе будет создана восьмая общевойсковая армия. Ее штаб расположится в Новочеркасске. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей военных кругов.

Формирование армии уже началось. Планируется, что первый этап будет завершен летом этого года. В ходе него будет создан сам штаб "восьмерки", а также бригада управления, которая обеспечит командование армией связью с частями, подразделениями и объединениями.

По мнению эксперта, восьмая армия станет важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-восточном стратегическом направлении.

"На всех стратегических направлениях сейчас создаются общевойсковые армии. В их состав помимо мотострелковых и танковых дивизий и бригад войдут артиллерийские, инженерные полки и бригады, части противовоздушной обороны, связи и радиационной, химической и биологической защиты", - сообщил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.