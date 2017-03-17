Таксист уснул за рулем и врезался в фуру в Москве

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Водитель такси уснул за рулем и врезался в грузовик на Третьем транспортном кольце в столице. В результате аварии он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля на Третьем транспортном кольце в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управление ГИБДД по городу.

"На ТТК в районе станции Московского центрального кольца "Площадь Гагарина" произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легковой машины марки Nissan. В результате ДТП пострадал водитель легковушки", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По информации некоторых СМИ, водитель Nissan является таксистом. ДТП произошло из-за того, что он уснул за рулем и врезался в фуру. В настоящее время таксист госпитализирован в тяжелом состоянии.

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