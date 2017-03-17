В Черное море вошел французский ракетный фрегат La Fayette

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Французский ракетный фрегат La Fayette прошел пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Размещенное на палубе корабля дополнительное оборудование замаскировано. По данным посольства Франции в Румынии, судно будет принимать участие в совместных учениях с местными ВМС.

В акваторию Черного моря вошел ракетный фрегат Военно-морских сил Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Twitter портала Bosphorus Observer, отслеживающего прохождение судов через пролив Босфор.

La Fayette transits Bosphorus: external equipment & upper deck fittings of FS La Fayette are concealed; RIHB assault craft fitted : pic.twitter.com/vyWkG5bMqC — Yörük Işık (@YorukIsik) 16 марта 2017 г.

"La Fayette прошел Босфор: дополнительное оборудование и приборы на верхней палубе судна скрыты", - говорится в сообщении.

Посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель сообщил в Twitter, что корабль скоро прибудет в Варну. В то же время французское посольство в Румынии сообщило, что судно будет пришвартовано в порту Констанца с 24 по 27 марта. По данным диппредставительства, La Fayette будет участвовать в совместных учениях с румынскими ВМС.

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