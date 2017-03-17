Эксперт: Вилдерс взял максимум того, что он мог взять на выборах

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Какие идеи поддержали избиратели, голосовавшие за Герта Вилдерса? Почему умеренный Марк Рютте всё же взял верх? И в каких странах Европы правые радикалы могут рассчитывать на успех? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачёв.