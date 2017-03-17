Эксперт: Вилдерс взял максимум того, что он мог взять на выборах
Теги: выборы нидерланды События. 25-й час
Какие идеи поддержали избиратели, голосовавшие за Герта Вилдерса? Почему умеренный Марк Рютте всё же взял верх? И в каких странах Европы правые радикалы могут рассчитывать на успех? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Тимофей Бордачёв.
Итоги парламентских выборов в Нидерландах стали главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачёв.
"Я думаю, что Вилдерс взял максимум того, что он мог взять на этих выборах. Марк Рютте жестко и талантливо сыграл в последние перед выборами дни, искусственно обострив ситуацию с Турцией, пойдя на нарушение международного права ради уверенной победы в своей стране", - отметил Бордачёв.
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