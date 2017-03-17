СМИ: правительству предложили помочь в финансировании пенсии

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Президент НАПФ заявил, что правительство может заняться софинансированием накопительной пенсии россиян. По мнению Константина Угрюмова, это помогло бы мотивировать людей копить на старость. В правительстве ознакомились с этой инициативой и отметили, что многое зависит от бюджета государства.

Правительство России может заняться софинансированием будущей накопительной пенсии граждан нашей страны. По мнению президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константина Угрюмова, это помогло бы мотивировать людей копить на старость. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы считаем, что только налогового стимулирования может быть недостаточно. После того как у миллионов людей отобрали живые деньги и превратили их в баллы, льгота по НДФЛ вряд ли будет стимулирующим фактором и люди сразу понесут 6 процентов от зарплаты в фонды", - сказал Угрюмов.

Он выступил с предложением начислять на эти 6 процентов пенсионных взносов с зарплаты еще 2-3 процента из бюджета страны. В свою очередь, в правительстве в курсе инициативы Угрюмова, однако отмечают, что многое зависит от состояния госбюджета, который сейчас дефицитен.