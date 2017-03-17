В Москве двоих мужчин задержали за избиение до смерти собутыльника

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На востоке Москвы двое мужчин задержаны по подозрению в избиении до смерти своего приятеля в ходе пьяной ссоры. Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавшего обнаружили на лестничной площадке в доме на Большой Черкизовской улице. В состоянии комы его доставили в больницу, где он умер.

На востоке Москвы по подозрению в избиении приятеля до смерти задержаны двое мужчин. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший был обнаружен в доме 22, корпус 1 на улице Большая Черкизовская. Прибывшие на место полицейские нашли мужчину на лестничной площадке. Его доставили в больницу в состоянии комы. Пострадавший умер в медучреждении. Как выяснили полицейские, погибший - мужчина 1974 года рождения, без определенного места жительства.

"По адресу Набережная Шитова, дом 93 задержаны двое мужчин, которые изобличены в том, что после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, руками и ногами нанесли пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылись", - сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень вины каждого из подозреваемых.

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