Неизвестный украл 68,5 тыс. евро из BMW на севере Москвы

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Неизвестный украл сумку с документами и 68,5 тысячами евро из салона иномарки на севере столицы. Материальный ущерб составил около 4,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

На севере столицы неизвестный украл из салона иномарки более 68 тысяч евро и скрылся. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел на улице Лавочкина.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, воспользовавшись незапертой дверью автомобиля BMW X6, из салона совершил кражу сумки, в которой находились документы и 68,5 тысяч евро, и скрылся", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что материальный ущерб составил около 4,4 миллиона рублей. По данному факту правоохранительным органами возбуждено уголовное дело о краже.

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