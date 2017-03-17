Украинские радикалы объявили о "крестовом походе" против Киева

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Радикалы, чувствуя свою безнаказанность, решили объединяться против украинских властей. И заявили о "крестовом походе" на Киев. Националисты требуют, в частности, разорвать любые отношения с Россией. В том числе торговые связи. Добиваться этого радикалы готовы и с помощью оружия в руках. Накануне два десятка боевиков ворвались в Киевский горсовет.

Закон под дулами автоматов. Очередное заседание Киевского горсовета прошло при участии десятков вооруженных людей, которые ворвались в здание и потребовали от депутатов принять нужное решение: "Мы просим поддержать ребят, которые принимают участие в блокаде, а также просим поддержать проект решения о запрете деятельности российского бизнеса".

Противостоять таким "просьбам", подкрепленным бряцанием оружием, депутаты оказались не в состоянии, отмечает "ТВ Центр". В итоге они рекомендовали киевским бизнесменам прекратить сотрудничество с российскими коллегами. Ранее люди в камуфляже, называющие себя ветеранами АТО, совершили подобные вылазки в других городах Украины. И везде оставались безнаказанными. Единственное, куда им не удалось проникнуть, здание Верховной рады. Но не исключено, что и этот бастион вскоре падет перед натиском радикалов. Накануне украинские националисты подписали манифест об объединении усилий в политической борьбе и объявили о начале "крестового похода" на Киев. Недовольство властью зреет и в рядах цивилизованной оппозиции.

"Лидер нации, то есть президент страны, должен выполнять такую консолидирующую роль. Вы поймите, что силой никто не посадит президента за стол переговоров, в том числе с нами - с парламентской демократической проевропейской оппозицией. Но у нас сегодня, к сожалению, нет парламентско-президентской формы правления. У нас по факту чисто президентская форма правления, с абсолютно узурпированной, неконституционной концентрацией полномочий в одних руках", - рассказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Уровень коррупции на Украине чрезвычайный". "Экономическая и политическая власть сконцентрирована в руках маленькой группы людей". Это не что иное, как цитаты из очередного доклада МВФ. Из 50 параграфов в нем 16 посвящены Украине. Так что Тимошенко недалека от истины, но лишь отчасти. Власть Порошенко, возможно, и узурпировал, но пользуется ею скорее в своих целях, чем в интересах государства и людей. Два месяца радикалы блокировали транспортные пути, ведущие в Донбасс, и никаких действий со стороны руководства. А когда, наконец, линию соприкосновения перекрыли совсем уже по решению СНБУ, еще хуже стало жителям подконтрольных Киеву районов.

Тем временем кабмин Украины уже рассматривает вопрос о продлении чрезвычайного положения в энергетике, простые граждане подсчитывают свои и без того скромные бюджеты. А одиозный депутат Верховной рады Парасюк назвал Порошенко барыгой, у которого вообще нет рода. И подтвердил свои слова карикатурой, где президент управляет локомотивом поезда, который едет по рельсам, лежащим на гробах в цветах национального флага. Впрочем, непонятно, чего в словах Парасюка больше - боли за судьбу страны или обиды на Порошенко лично, который после драки депутата с полицейскими на блокпосту у Славянска назвал его "депутатом среднего рода". Впрочем, это определение можно отнести к большей части Верховной рады. Ведь вместо действительно серьезных законопроектов, нужных стране в критический период, они штампуют документы вроде принятого накануне - две трети теле- и радиоэфира в стране теперь должны быть исключительно на украинском языке.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".