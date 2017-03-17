Госдума призвала парламенты ЕС осудить погромы банков на Украине

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Депутаты Госдумы призвали своих европейских коллег дать адекватную оценку погромам российских банков на Украине и использовать свои полномочия, чтобы остановить преступления. Обращение к Европарламенту, Парламентской ассамблее и генсеку Совета Европы рассмотрели на заседании в пятницу.

Депутат Госдумы в пятницу призвали парламенты Европы осудить погромы российских банков на Украине. В документе депутаты выразили крайнее возмущение действиями радикалов, которые парализовали деятельность Сбербанка и "Альфа-банка", передает "ТВ Центр". Сотрудников фактически замуровали в офисах. Остановить бесчинства националистов правоохранители даже не пытались. А официальные власти своими заявлениями только подстрекали боевиков.

"Европейские политики должны знать, кого они поддерживали на Украине. Какую они поддерживали власть, полученную в результате госпереворота. Они должны понимать, что если сегодня националисты громят российские банки, то эти же националисты завтра будут громить европейские предприятия, европейские банки, европейских граждан", - отметил депутат Годсумы ("Справедливая Россия") Александр Бурков.

"Мы видим, какое бесчинство творится сегодня. Мы видим, как работников банковской сферы просто замуровывают. Причем, это делают украинцы против украинцев. И работники - украинцы, и счета открыты у украинцев. И убытки несут украинские компании. И что возмущает еще в этой ситуации, это бездействие правоохранительных органов", - сказал депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

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