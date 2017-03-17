Прокуратура Франции заинтересовалась дорогими костюмами Фийона

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До президентских выборов во Франции остается чуть больше месяца. Кандидаты все чаще оказываются под прицелом французских СМИ - дело доходит до расследования стоимости костюмов политиков. На этом фоне, как показывают опросы, более 75 процентов избирателей хотят, чтобы Франсуа Фийон вышел из гонки в связи с его вовлеченностью в ряд коррупционных скандалов.

Свежая порция компромата на Франсуа Фийона появляется в кульминационный для гонки момент. Пятница - последний день, когда можно подать документы во французский избирком. А ровно накануне в прессе появляются сообщения: Пенелопагейт, как называют дело о якобы фиктивном трудоустройстве жены, дополнили делом о дорогих костюмах, передает "ТВ Центр". Их Фийон получил от одного из французских бизнесменов. По его словам, подарок. Прокуроры считают: взятка.

"Иметь парочку хороших костюмов - еще не показатель коррупции. Но это символично. Это показатель разницы между ним и обычным французским избирателем. Так что эти обвинения будут чувствительными для Фийона", - заявил директор института демократии и сотрудничества Джон Локлэнд.

Особенно если учитывать, как активно их обсуждают в прессе. Тогда как пятна на тщательно скроенном имидже молодого реформатора Эммануэля Макрона журналистов словно и не интересуют. Хотя он тоже может стать фигурантом уголовного дела.

Командировка в Лас-Вегас в бытность его министром экономики мало того, что стоила казне почти 400 тысяч евро. Организована была по сомнительной схеме. Всю сумму отдали на откуп одному из агентств по коммуникациям, без необходимого в таких случаях тендера. Прокуратура начала предварительное расследование. Но сам Макрон в расследовании пока не фигурирует. И по данным социологов, без особых проблем выходит во второй тур. Победу в котором, похоже, считает делом почти решенным.

"Я думаю, что ситуацию в наших странах нельзя сравнивать. Тем не менее, верю что Марк Рютте еще раз доказал тот факт, что когда вы говорите четко, когда объясняете что вы делаете, какие ограничения имеются в вашей стране, вам по силам победить тех, кто придерживается крайних позиций", - указал Макрон.

Глава ультраправых одной из последних собрала нужное число подписей. Но шансы на триумф как минимум в первом туре у нее немалые. Согласно опросам, за Ле Пен готовы проголосовать как минимум четверть французов. И подозрения в растрате госсредств - лидер ультраправых оформила ассистентом в парламенте собственного телохранителя - на уровне поддержки не сказываются. Вырастет ли скандал в полноценное уголовное дело, впрочем, станет понятно позже. Глава Нацфронта уже объявила: порог прокуратуры она переступит только после выборов.

Избиратели свой вердикт вынесут уже через месяц. При этом 54 процента французов до сих пор не определились, какого из кандидатов поддержать 23 апреля. За их голоса, пишет местная пресса, сейчас развернётся основная борьба. Тем более, что у каждого из главной тройки претендентов на Елисейским дворец теперь есть дополнительный стимул. Статус президентской неприкосновенности в свете последних событий может оказаться очень полезным.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.