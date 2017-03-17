В Омске выясняют причины появления едкого запаха в городе

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В Омске выясняют причины загрязнения воздуха газом. На едкий запах и плохое самочувствие пожаловались жители нескольких районов. Специалисты обнаружили в пробах ядовитое вещество этилмеркаптан. Его концентрация была превышена в 400 раз. Сейчас в городе проверяют все предприятия, которые так или иначе связаны с нефтегазовой промышленностью.

Весной в Омске не пахнет. Пахнет этилмеркаптаном. Вот уже неделю омичи живут, не открывая окна и форточки. Не обнадеживает и прогноз погоды: город оказался точно под колпаком. Из-за отсутствия ветра предприятия переходят на особый режим работы, передает "ТВ Центр".

Чем дышит город все эти дни, выяснили сотрудники МЧС. Этилмеркаптан – типичный одорант. Проще говоря, отдушка, которую добавляют в газ, чтобы выявить утечку. Ученые называют его самым зловонным веществом в мире. Достаточно малейшей концентрации, чтобы в лаборатории воцарился запах гниющей капусты или лука. Тогда как в Омске концентрация оказалась выше допустимой в 400 раз.

"Данный газ не является токсичным, ядовитым и какое-либо превышение допустимой концентрации не может вызвать у человека отравление. Следственный комитет, прокуратура природоохранная и другие правоохранительные органы начали проводить проверку по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут.

Этилмеркаптана на территории области не производят. Тем не менее, Омск находится в кольце промышленных предприятий. Сотрудники службы по надзору в сфере природопользования обходят один завод за другим в поисках источника резкого запаха. На тех, что успели проверить, нарушений не выявлено. Из числа "подозреваемых" уже исключили "Омский каучук", "Полиом" и нефтеперерабатывающий завод, на который так грешили омичи. По одной из версий, источник неприятного запаха может находиться на заброшенных предприятиях.

Затянувшейся проверкой не преминули воспользоваться предприимчивые горожане. В одной из сети пиццерий появился коктейль под названием "Мэрский воздух". В социальных сетях разыгрывают противогазы – взрослые и детские. Которые, возможно, скоро и не понадобятся. По последним данным, уровень концентрации вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Специалисты продолжают следить за экологической обстановкой в городе.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".