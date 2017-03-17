Собянин: на московские маршруты вышли трамваи нового поколения

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В столице реконструировано уже более 70 процентов трамвайных путей. Об этом в пятницу рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также осмотрел и транспорт нового поколения в депо имени Баумана на северо-востоке города.

Сергей Собянин осмотрел в пятницу трамваи нового поколения "Витязь-М", которые с 17 марта осуществляют перевозки пассажиров по регулярным маршрутам, передает "ТВ Центр".

"Витязь-М" – один из самых оснащенных и современных трамваев. Его вагоны оборудованы климат-контролем, камерами наблюдения и спутниковой навигацией. Подвижный состав трамвая для пассажиров не только комфортный, но и бесшумный. Особое внимание уделили маломобильным гражданам. Первые "Витязи" будут курсировать по маршруту №17 от Останкино до Медведково.

"В предыдущие годы мы заменили 25 процентов подвижного состава. Часть из него была импортная. Сегодня исторический момент, на трамвайные пути запускаются, на обслуживание пассажиров запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям. Он является конкурентом по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параметрам он их превосходит", - отметил Собянин.