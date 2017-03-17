Журналисты ВВС пострадали при извержении вулкана Этна

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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Десять человек пострадали в результате выброса лавы. Среди них и журналисты телекомпании BBC. Они снимали документальный фильм об одном из самых активных вулканов Европы.

Группа туристов, в составе которой была и съёмочная группа телекомпании BBC, поднялась на вулкан, чтобы полюбоваться извержением, которое началось на Этне накануне. Эта зона считалась безопасной. Так думали местные специалисты. Но на деле люди оказались практически на самом взрывоопасном кратере. Произошёл неожиданный выброс газа и пепла, передает "ТВ Центр".

Туристы были застигнуты врасплох. Мощный выброс из кратера сопровождался облаками газа, раскалённого пара, летящими камнями и пеплом. В панике люди бросились по склону горы. Несколько человек ранены, кто-то теряет сознание. Но его подхватывают, и тащат подальше от опасного кратера. Теперь те, кто оказался под этим ударом, считают, что им ещё повезло.

"Сбегать с горы под летящими камнями, уворачиваться от раскалённых булыжников и кипящих выбросов, - это не тот опыт, который мне когда-либо хотелось бы повторить", - написала в Twitter оператор BBC Ребекка Морелле/

Всего пострадавших - 10 человек. Шестерым потребовалась госпитализация. Местные специалисты теперь пересматривают туристические маршруты и меры безопасности. "Мы были там с группой из 20 человек, когда внезапно произошёл газовый выброс. Раскалённая лава потекла по снегу, и контраст температур спровоцировал взрыв. Вообще-то это необычно в малых кратерах", - рассказал гид-альпинист Пиппо Маццалья.

Под туристами взорвался второстепенный только что открывшийся кратер. Выбросы происходили на 200 с лишним метров в высоту. На Этне накануне началось уже третье за последние три недели извержение. Но в целом сейсмологи не видят опасности для окружающего вулкан региона Катанья. Даже местный аэропорт работает в штатном режиме.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".