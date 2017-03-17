Всероссийский велопарад пройдет 28 мая в Москве

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28 мая по Садовому кольцу пройдет всероссийский велопарад. Максим Ликсутов отметил, что в мероприятии примут участие около 40 тысяч человек. По его словам, велопарад не является соревнованием и люди могут приезжать на любых видах велосипедов.

Всероссийский велопарад пройдет в Москве 28 мая. Он будет проходить по Садовому кольцу. Кроме того, в этот же день велопарады также пройдут и в других городах России. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Мы ожидаем, что в мероприятии примут участие около 40 тысяч человек. Участниками могут стать горожане и гости Москвы старше 14 лет", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, велопарад не является спортивной гонкой или соревнованием в скорости. Люди могут приезжать на любых видах велосипедов или воспользоваться столичной системой проката.

В прошлом году в Москве прошло четыре велопарада. Всего в них приняли участие более 80 тысяч человек.