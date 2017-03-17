В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатомета

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В ночь на пятницу неизвестные обстреляли из гранатомета здание отдела УФСБ города Малгобека в республике Ингушетия. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. По данным источника в силовых структурах республики, преступники скрылись с места происшествия, в настоящее время ведется их поиск.

В городе Малгобеке республики Ингушетия неизвестные обстреляли из гранатомета здание УФСБ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Выстрел произведен из ручного гранатомета по зданию ФСБ в Малгобеке, в результате взрыва жертв и пострадавших нет", - сказал он.

По его словам, несколько лиц, обстрелявших здание, скрылись с места происшествия. В настоящее время устанавливается их местонахождение, проводятся оперативные мероприятия, направленные на задержание преступников. На месте происшествия был найден корпус гранатомета, из которого произвели выстрел.

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