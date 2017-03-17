Пожар произошел в ТВК "Тишинка" в Москве

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Возгорание в серверной произошло в столичном ТВК "Тишинка". Еще до приезда пожарных из здания вышли 25 человек. В настоящее время возгорание потушено. Пострадавших в результате происшествия нет.

В торговом центре на Тишинской площади произошло возгорание. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС по городу.

"Поступила информация о возгорании в серверной в торговом центре по адресу: Тишинская площадь, дом 1. Прибывшие на место спасатели справились с огнем", - говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 25 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

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