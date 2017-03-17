Москва готова объяснить Токио размещение российских войск на Курилах

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В ходе российско-японских переговоров в формате "2+2" (Минобороны и МИД) в Токио может быть поднят вопрос о размещении на Курильских островах российской дивизии. По словам замминистра иностранных дел России, Токио, при этом, должен быть готов дать разъяснения по вопросам военного строительства Японии.

Россия может поднять вопрос о размещении дивизии на Курильских островах в ходе переговоров с Японией в формате "2+2". Об этом сообщил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов в интервью японскому изданию Jiji Press.

"Если у Токио это вызывает вопросы, то, полагаю, они могут быть подняты в ходе предстоящих встреч в формате "2+2". Но и партнеры должны быть готовы дать разъяснения по вопросам военного строительства Японии, которые имеются у российской стороны", - передает его слова пресс-служба МИД России.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, выступая в Госдуме, что для защиты Курил на островах бужет размещена дивизия Минобороны. По его словам, размещение должно завершиться в текущем году.

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