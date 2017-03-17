США проверяют сообщения о гибели людей после авиаудара в Алеппо

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Американские военные признали, что по ошибке нанесли авиаудар по мечети в провинции Алеппо, жертвами которого стали мирные жители. Как утверждают в Центральном командовании Вооруженных cил США, целью бомбардировки было здание, где якобы проходила встреча боевиков. От него до мечети всего 15 метров. В результате атаки погибли более 40 человек.

Центральное военное командование США расследуют последствия удара по сирийской мечети, где погибли 40 человек. Как рассказал представитель ведомства полковник Джон Томас, "мечеть не была объектом нанесения удара - целью было здание, находящееся в 15 метрах от мечети".

"Мы рассмотрим все обвинения о жертвах среди гражданских лиц, связанные с нанесением удара", добавив, что командование "относится к этому очень серьезно", - приводит слова Томаса ТАСС.

Между тем, в самом Алеппо приступили к восстановлению крупнейшей на территории республики теплоэлектростанции. Террористы уничтожили на объекте практически всё важное оборудование - сожгли генератор, повредили трансформаторы. Но закупить точно такие же у западных партнёров невозможно из-за санкций. Помощь готовы оказать российские компании, которые могут поставить аналогичные устройства. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

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