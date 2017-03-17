Жириновский объяснил свое поведение на прошлом заседании Думы

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По словам Владимира Жириновского, его речь относилась к представителям преступности, а не к депутатам. Ранее в среду на пленарном заседании Госдумы он эмоционально высказался на тему коррумпированности чиновников в Московской области и пригрозил "расстреливать и вешать" их.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил мотивы своего эмоционального выступления на прошлом пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что его слова относились к представителям преступности, а не к депутатам. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу?", - сказал Жириновский.

Ранее в среду Владимир Жириновский обвинил депутатов Московской области в коррумпированности и пригрозил "расстреливать и вешать" их, когда в "марте следующего года въедет в Кремль" (в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы, - прим. редакции). После коллективного предложения извиниться за свои слова Жириновский вывел членов ЛДПР из зала заседаний.

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