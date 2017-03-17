Лавров озабочен попытками Европы закрывать глаза на неонацизм

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона озабочена попытками ряда стран Европы закрывать глаза на растущие неонацистские тенденции. Министр назвал "молчанием ягнят" отсутствие реакции на государственную поддержку маршей неонацистов в Латвии.

Россия озабочена попытками ряда стран Европы закрывать глаза на возрастающие неонацистские тенденции. Об этом на встрече с представителями НКО заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Глубоко озабочены попытками в ряде государств Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, акты вандализма в отношении памятников и захоронений времен Второй мировой войны", - цитирует министра ТАСС.

Как сообщил "ТВ Центр", Лавров считает позором "молчание ягнят" по поводу поддержки неонацистских маршей в Латвии на фоне "причитаний" об угрозе либеральным европейским ценностям.

"Это позор для ЕС и НАТО, и это действия, которые попустительствуют оскорблению памяти миллионов погибших, игнорируют решения Нюрнбергского трибунала, резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацизма", - заявил министр.

16 марта в Риге состоялся марш ветеранов "Ваффен СС" и их сторонников. По ходу движения колонны полиция пресекала любые попытки антифашистов развернуть плакаты с изображением жертв нацизма.

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