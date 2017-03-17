Норковую шубу украли у женщины в кафе в центре Москвы

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У безработной женщины украли норковую шубу стоимостью 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в кафе на Мясницкой улице в столице. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемую в краже и изъяли шубу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В кафе в центре столицы у безработной женщины украли норковую шубу стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Мясницкая.

"В ходе розыска полицейские задержали 25-летнюю домохозяйку из Москвы, которую собранными доказательствами полностью изобличили в хищении. Шубу изъяли", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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