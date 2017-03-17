Госсекретарь США не исключил военного решения ядерной проблемы КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллирсон не исключил, что ядерная проблема Северной Кореи может быть решена военным путем. По его словам, "стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано".

Ядерная проблема КНДР может быть решена военным путем. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, "стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано".

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, Тиллерсон заявил, что США рассматривает все варианты решения ядерной проблемы, включая военный.

Госсекретарь также призвал Китай воздержаться от ответных мер в отношении Южной Кореи за размещение американских систем ПРО. По словам Тиллерсона, это исключительно оборонительный шаг со стороны Сеула.

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