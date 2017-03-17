Москва готова развивать экономические отношения с Баварией

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Власти Москвы надеются на более тесное экономическое сотрудничество с Баварией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

Столичные власти рассчитывают на более тесное экономическое сотрудничество с Баварией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе переговоров с премьером Баварии Хорстом Зеехофером, передает "ТВ Центр".

"Бавария всегда для нас была одним из самых важных внешнеэкономических и культурных партнеров. Так что можно активнее выстраивать взаимоотношения в области экономики, в области отношений с бизнесом, установить прежние более тесные форматы этого сотрудничества. Мы готовы дальше развивать наши отношения", - заявил Собянин.

"Сейчас мы с вами встречаемся ежегодно. И я думаю, что именно этот темп нужно сохранить. Можно же встречаться не только раз, но и два раза в год, поэтому разрешите мне искренне пригласить вас в Баварию", - отметил со своей стороны Зеехофер.