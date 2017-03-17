Россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП

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В результате ДТП Таиланде погиб гражданин России. Инцидент произошел на территории курорта Паттайя. Мужчину сбил автомобиль. Виновник аварии задержан. По данным СМИ, им оказался другой россиянин.

В Паттайе россиянина сбил автомобиль, за рулем которого находился другой гражданин России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского посольства в Таиланде.

ДТП произошло в темное время суток. Мужчину сбили в тот момент, когда он переходил дорогу. В настоящее время сотрудники посольства ищут родственников погибшего.

По данным местных СМИ, виновником аварии оказался другой гражданин России, не заметивший переходившего дорогу пешехода. В настоящее время он задержан. В его машине были найдены спиртные напитки.