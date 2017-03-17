Собянин: Москва закупила трамваи нового поколения

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Из Медведково в Останкино и обратно теперь можно добраться на трамвае нового поколения. "Витязь-М", который вмещает в себя вдвое больше пассажиров, чем вагоны старого образца, с пятницы начал курсировать по 17-му маршруту. 17 марта депо имени Баумана посетил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, в ближайшие пять лет парк трамваев обновят по всему городу.

Начищенные до блеска трамваи встречают мэра на территории депо. Новинки выкрашены в синий цвет, ставший уже традиционным для городского транспорта столицы. Разработанные в России и собранные в Твери, эти вагоны совсем не выставочные образцы. Уже в пятницу трамваи под маркой "Витязь-М" начинают работу на московских маршрутах, передает "ТВ Центр".

"Сегодня исторический момент, на трамвайные пути запускаются, на обслуживание пассажиров запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям. Он является конкурентом по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параметрам он их превосходит", - отметил Собянин.

Отечественным разработчикам на этот раз действительно есть, чем гордится. Трамвай получился современным, удобным для водителей и, что главное, комфортным для пассажиров. Трехсекционный состав способен вместить до 260 человек. Внутри предусмотрены места инвалидам и специальные зоны для детских колясок. Работать на маршрутах "Витязи" будут без турникетов. Валидаторы для электронных билетов установлены у каждой двери. Как результат - московский трамвай поедет значительно быстрее, и с меньшими интервалами.

"Исходя из того, что 6 дверей, время посадки и высадки на крупных остановочных пунктах сократилось почти в пять раз. Полностью низкий пол, модульная кабина, Климат-контроль, кондиционер, как в салоне, так и в кабине водителя трамвая", - рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Свою работу в столице первые 13 "Витязей" начинают с самого загруженного маршрута - №17, который связывает Северное Медведково и Останкино. Это позволит уже в ближайшее время увеличить пассажиропоток на треть. Затем новые вагоны появятся и на других самых востребованных маршрутах столицы. Контракт на закупку подвижного состава, заключенный в 2016 году, оказался самым объемным в Европе.

"Так что я надеюсь, что с каждым годом таких трамваев будет все больше и больше. Мы заключили контракт, и будем покупать каждый год по 100 новых таких трамваев. В течение нескольких лет трамвайный парк почти полностью обновится", - отметил Собянин.

Немало внимания в столице в последнее время уделяют инфраструктуре. За последние 6 лет из 200 километров трамвайных путей половину капитально реконструировали. Модернизированы и остановочные комплексы. Теперь в салон не нужно, как говорили раньше, "подниматься". Ведь уличная платформа и пол в вагоне - на одном уровне. В результате столичные трамваи по эффективности и пассажиропотоку уже сейчас превосходят все остальные виды транспорта, уступая лишь метро.

Андрей Сидоренко, Алексей Комаров, Максим Панкин, Михаил Федоров, "ТВ Центр".