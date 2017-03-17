Жители Раменок рады приходу метро

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Пассажирам столичной подземки теперь доступны ещё три новых станций метро - на участке "Деловой центр" - "Раменки" жёлтой ветки. Семь километров под землёй поезд преодолевает всего за 10 минут. Территорию вокруг новых станций сейчас благоустраивают, но главное – жителям ближайших районов теперь намного проще добираться до любого уголка Москвы.

Остановки общественного транспорта пусты. Автобусы, которые последние 10 лет были спасением для местных жителей, теперь не востребованы. До центра теперь все ездят на метро, передает "ТВ Центр". И нарадоваться не могут.

Три новых станции открылись сразу. От "Делового центра" до конечной желтой ветки - семь километров. Под землей этот путь поезд преодолевает за 10 минут. Убранство вестибюлей и платформ выполнено в едином стиле. Один типовой проект с разными акцентами на трех станциях. Поезда идут бесшумно благодаря рельсам. На них нет стыков. Новый маршрут так заинтересовал горожан, что проехать до Раменок - спешат не только те, кто рядом живет или работает. В метро идут, как на экскурсию.

Территория близ входа в метро образцовой станет совсем скоро, когда закончатся работы по благоустройству. Но лавочки уже стоят. Книгу почитать и дух перевести уже можно. "Порадовало то, что открыли сразу три новых станции, в том районе, где метро никогда не было. Это очень приятно!" – говорит местная жительница.

Открывшиеся станции Калининско-Солнцевской линии метро упростят жизнь проживающим на западе столицы москвичам. Их порядка 600 тысяч. Станция "Раменки" для пассажиров метрополитена пока конечная. Но ненадолго. Стройка под землей не останавливается. В обозримом будущем еще 15 километров линий метро появятся в столичных районах Солнцево и Переделкино.

Анастасия Мартынова, Александр Голубев, "ТВ Центр".