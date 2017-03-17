В Подмосковье расследуют крупное ДТП с участием микроавтобуса

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В Подмосковье выясняют причины страшного ДТП в районе округа Шаховская. На трассе М-9 "Балтия" в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, еще 10 попали в больницу.

Страшная авария произошла на 151-м километре Новорижского шоссе. Двигаясь по федеральной трассе М9 "Балтия" микроавтобус Citroen по неизвестной пока причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с "Ладой Приорой". Удар был такой силы, что обе машины отбросило в кювет, передает "ТВ Центр".

Водитель и пассажирка "Приоры" погибли на месте. С ними в машине находился ребенок. Полуторагодовалая малышка чудом выжила. Сейчас девочка в тяжелом состоянии находится в больнице. С различными травмами медики эвакуировали с места ДТП остальных пострадавших: водителя и пассажиров микроавтобуса.

Пациентов доставили в травматологические отделения ближайших больниц. Большинство - в центральную районную больницу Волоколамска. По достоверной информации, среди них есть дети. Двоих человек - мать с ребенком - отправили в соседнюю больницу Шаховском района. Но уже в пятницу все пострадавшие переведены в больницу подмосковного Красногорска.

По некоторым данным, в страшной аварии чудом не пострадали двое пассажиров микроавтобуса - это беременная женщина и 100-летний пенсионер. Дорожные условия в качестве сопутствующего фактора, которые могли стать причиной аварии, сотрудниками Госавтоинспекции не зафиксированы. В настоящее время правоохранительными органами устанавливается степень вины водителей в ДТП.

Елена Сахно, Александр Давыдов, Андрей Милюков, "ТВ Центр".