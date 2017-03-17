На ВДНХ проходит международный фестиваль робототехники

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Они танцуют, проектируют, следят за лесом, а ещё соревнуются - современные роботы способны на все. А их создатели это охотно демонстрируют на международном фестивале "Робофест", который проходит сейчас на ВДНХ. Там можно не только увидеть самые необычные изобретения - из разных стран мира, но и самим попробовать управлять роботами. Причём, сами инженеры - ещё дети, но им уже есть что показать.

Москву захватила роботомания. Переживать не нужно - наши, в отличие от голливудских, вполне дружелюбны и легко идут на контакт. Да и с радостью покажут все свои умения, передают "ТВ Центр".

Как робот-балерина. Выглядит, конечно, устрашающе, да еще и в балетной пачке. Но на удивление делает все весьма грациозно. Танцевальных па знает не так много, зато растяжке позавидуют примы Большого.

Делают таких роботов, в основном, девочки. И пусть говорят, что не женское это дело – робототехника. Зато интересно. А сложности только закаляют и заставляют разбираться во всех мудреных механизмах.

Мальчики занимаются серьезными делами. У них никто не танцует. Здесь проектируют дорожное движение. Управляемый робот должен самостоятельно приехать по указанному адресу, который ему задают в самом начале. Причем, добраться туда он должен, соблюдая все правила дорожного движения. Ситуации в режиме реального времени: светофоры, знаки, разметка. Здесь важно перепроверить все по нескольку раз. Вот и собирают консилиумы. А потом делятся секретами успеха.

На программы уходит практически все время, но зато потом роботом можно управлять буквально взмахом руки. Выглядит весьма эффектно. Кто-то пошел еще дальше и сконструировал очки виртуальной реальности. Смотришь по сторонам, жмешь на джойстик - и робот начинает движение. Все представленные модели спроектированы детьми. Некоторых аналогов даже нет в мире. Как коптер, которым уже заинтересовались в МЧС.

На фестиваль привозят не только серьезные проекты. Здесь, к примеру, самые настоящие бои роботов. Вокруг толпы болельщиков. Правда, все происходит настолько стремительно, что не успеваешь даже проследить. Пара движений джойстиком и через мгновение проигравший повержен.

В этом году в фестивале принимает участие рекордное количество участников - около пяти тысяч человек из 65 регионов. Приезжают не только показать себя, но и посмотреть на других. Здесь же проходит финал всероссийской олимпиады по робототехнике. Приз достойный - поступление на физмат МГУ.

Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Владимир Анашкин, "ТВ Центр".