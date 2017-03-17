Сирийская армия заявила, что сбила истребитель ВВС Израиля

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ВС Сирии заявили, что на территории страны был сбит израильский истребитель. В свою очередь, в Израиле опровергают эту информацию и отмечают, что четыре самолета ВВС страны были обстреляны, но не поражены. По данным израильской армии, истребители нанесли несколько ударов по целям в Сирии и подверглись обстрелу зенитными ракетами.

Сирийская армия заявила, что четыре истребителя ВВС Израиля проникли в воздушное пространство страны и один из них был сбит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВС Сирии.

В свою очередь, израильское телевидение опровергает информацию о сбитом самолете. По их данным, истребители были обстреляны, но не поражены. "Самолеты ВВС Израиля атаковали конвой с вооружением, предназначавшимся для движения "Хезболлах". Во время операции самолеты подверглись обстрелу ракетами систем ПВО, но ущерба нанесено не было", - говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщала о том, что истребители ВВС страны нанесли удары по нескольким целям в Сирии и подверглись обстрелу зенитными ракетами. Одна из них была перехвачена израильской системой ПВО.

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