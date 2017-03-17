В Дарвиновском музее пройдет выставка работ Энди Уорхола

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Серию работ Энди Уорхола, которые ранее не выставлялись в России, можно увидеть на выставке в Дарвиновском музее. Для создания арт-объектов художник часто использовал лица знаменитостей или неодушевлённые предметы. Но на этот раз его моделями стали животные.

Казалось бы, что общего между древесной лягушкой, черным носорогом, Дарвиновским музеем и знаменитым Энди Уорхолом? Да вот эта выставка! Десять фантастических портретов.

Короля поп-арта Энди Уорхола к зоозащитникам отнести сложно. Но он всегда посвящал свои работы тому, что в тренде, о чём говорит весь мир. А тут еще и друзья попросили, передает "ТВ Центр".

Защитники диких животных - Рональд и Фрейда Фельдман - обратились к Уорхолу в 1983 году. Он отобрал тогда десять фотографий. И используя сложную технику шелкографии, проводил эксперименты с цветом, накладывал краску на бумагу через особые сетчатые трафареты. Слой за слоем. Получилось, как всегда - ярко, неожиданно и вызывающе.

"Эти произведения надо смотреть живьем. Потому что это глубокая краска, этот цвет не передается ни фотографией, ни видео", - рассказала куратор выставки "Энди Уорхол. Вымирающие виды" Яна Шклярская.

Неслучайно эта серия еще при жизни автора стала очень популярной и весьма дорогой. С ней, кстати, связана одна из громких краж нынешнего века. В 2015-ом три работы - амурский тигр, белокрылый орлан и снежный баран были похищены. Впрочем, их довольно быстро удалось найти и вернуть. Гораздо сложнее - спасти этих животных в природе. Ведь привычной среде у них нет врагов... Кроме человека.

"Человек захватывает всё больше и больше пространства, вырубает леса с какой-то катастрофической скоростью, в тропиках, например. Почему все человекообразные обезьяны исчезают? Да потому что тропики – они же, как шагреневая кожа, все уменьшаются и уменьшаются, им просто негде жить", - говорит директор Дарвиновского музея Анна Клюкина.

А зачастую человек их просто убивает. Африканских слонов - ради бивней, черного носорога из-за того, что его рог якобы обладает чудодейственными свойствами или может отлично украсить рукоятку ножа. Впрочем, во всем мире существуют и те, кто животных пытается спасти. Создавая заповедники или издавая законы. Китайское правительство, к примеру, ввело смертную казнь для тех, кто уничтожает гигантскую панду.

Эта выставка, которую неслучайно открывают в год экологии, намерена ненавязчиво напомнить: важно беречь то, что вокруг. Чтобы все эти исчезающие носороги, тигры и бабочки оставались не только на портретах Уорхола.

Юлия Богоманшина, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".