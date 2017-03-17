Жительница Вьетнама пыталась провезти через "Домодедово" 15 обезьян

Теги: домодедово животные Происшествие

15 детёнышей обезьян пыталась провезти через московский аэропорт "Домодедово" пассажирка рейса из Вьетнама, но была задержана уже на таможенном контроле.

Жительница Вьетнама пыталась провезти через аэропорт "Домодедово" 15 детенышей обезьян. Первым неладное почуял служебный спаниель - псу не понравились эти картонные коробки, передает "ТВ Центр".

Тогда таможенники попросили хозяйку груза - 45-летнюю уроженку Узбекистана - открыть багаж. Там были спрятаны пластиковые боксы для перевозки животных, в которых и сидели крохотные обезьянки. Поскольку документов женщина предъявить не смогла, у сотрудников таможни тут же возникло к ней много вопросов. Пока дама на них отвечала, голодных малышей досыта накормили.

"В настоящее время приматы изъяты. После восстановления и реабилитации обезьян будет проведена экспертиза для определения, подпадают ли данные животные под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении пресс-секретаря Домодедовской таможни Анны Тимофеевой.