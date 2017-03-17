Полиция задержала сбившего ребенка водителя Mercedes в Москве

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В Москве задержан водитель Mercedes, сбивший 9-летнего ребенка на юго-западе города. Мальчик переходил дорогу на Ломоносовском проспекте вне зоны действия пешеходного перехода. В отношении водителя был составлен административный протокол по статье "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся".

Полицейские задержали водителя, который сбил 9-летнего ребенка на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мальчик переходил проезжую часть на Ломоносовском проспекте со своей мамой вне зоны действия пешеходного перехода. Неизвестный водитель, следуя на машине от улицы Вавилова в сторону Ленинского проспекта, совершил на него наезд, после чего скрылся", - приводит слова Волк сайт министерства.

По ее словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что ребенка сбил 33-летний житель Санкт-Петербурга на автомобиле Mercedes. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся". К нему могут применить санкции в виде лишения водительских прав от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.

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