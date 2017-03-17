На Ставрополье из-за неосторожного обращения с оружием погиб контрактник

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Военнослужащий по контракту погиб на полигоне на Ставрополье из-за неосторожного обращения с оружием. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, он получил несовместимую с жизнью травму. По данным источника в силовых структурах, один из военнослужащих случайно выстрелил в своего сослуживца.

На военном полигоне в Ставропольском крае погиб военнослужащий-контрактник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"На полигоне в Ставропольском крае в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке 15 марта в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием военнослужащий по контракту одного из соединений получил тяжелую травму, несовместимую с жизнью. По предварительным данным, произошедшее стало возможным в результате нарушения требований безопасности при обращении с оружием", - говорится в сообщении.

По данным источника в силовых структурах, военного случайно застрелил один из его сослуживцев. По данному факту командование округа совместно с правоохранительными органами проводит расследование.

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