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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина сама подрывает свою территориальную целостность, отторгая от себя регионы. По его словам, российская сторона озабочена блокадой Донбасса, которая подрывает выполнение минских договоренностей. Песков отметил, что Россия не может оставить жителей Донбасса без гуманитарной поддержки.

Украина сама подрывает свою территориальную целостность. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это беспрецедентная ситуация, когда сама страна отторгает от себя регионы, сознательно подрывает свою территориальную целостность", - сказал он.

В то же время, Песков подчеркнул, что это не значит, что население Донбасса должно остаться без какой-либо помощи и гуманитарной поддержки. В связи с этим Россия не планирует отказываться от признания паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Мера действительно вынужденная. Прежде всего Москва руководствовалась гуманитарными соображениями и то, как развивается ситуация, демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков также отметил, что блокада Донбасса со стороны Киева мешает выполнению минских договоренностей.

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