Путин назначил Радаева врио губернатора Саратовской области

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначен исполняющим обязанности главы региона до очередных выборов. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

В пятницу в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Обсудили социально-экономическое положение дел в регионе. Кроме того, президент сообщил о своем решении назначить Радаева временно исполняющим обязанности руководителя области до сентября, передает "ТВ Центр".

"Давайте договоримся, что я назначу вас исполняющим обязанности до выборов в сентябре. Очень рассчитываю на то, что вы, если люди окажут вам доверие, будете так же активно работать и результативно, как и до сих пор", - отметил Путин.

Радаев пообещал "оправдать доверие".