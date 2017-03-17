Интерпол сообщил ЦБ о скомпрометированных картах клиентов российских банков
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Интерпол сообщил Банку России о большом числе скомпрометированных карт клиентов российских банков. Об этом стало известно на XIX банковской конференции от замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева.
Интерпол сообщил Банку России о большом числе скомпрометированных карт клиентов российских банков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева.
"Мы получили информацию из Интерпола о достаточно большом объеме скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам", - сказал он.
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