Интерпол сообщил ЦБ о скомпрометированных картах клиентов российских банков

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Интерпол сообщил Банку России о большом числе скомпрометированных карт клиентов российских банков. Об этом стало известно на XIX банковской конференции от замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева.

Интерпол сообщил Банку России о большом числе скомпрометированных карт клиентов российских банков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева.

"Мы получили информацию из Интерпола о достаточно большом объеме скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам", - сказал он.

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