Госдума ввела уголовную ответственность для "зацеперов"

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Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте, а также для "зацеперов" и людей, ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов.

Госдума в пятницу в третьем, окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на транспорте. Об этом пишет "МИР 24".

Закон, который дополняет действующую статью Уголовного кодекса "Хулиганство" отдельным пунктом, устанавливает ответственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном видах транспорта. Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Наказание по этой статье остается прежним и предусматривает до пяти лет лишения свободы. Деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, будет наказывать сроком до 7 лет.

Уголовный кодекс также дополняется статьей, устанавливающей ответственность за хулиганские действия, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Речь идет о "зацеперов" и хулиганах, ослепляющих пилотов самолетов лазерами.