Метро и электричка не отпускают москвичей даже во сне

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Ко всемирному дню сна "Яндекс" опубликовал поисковые запросы в интернете и выяснил, что россиянам снится чаще всего. В каждом регионе свои особенные сны, например, в Москве чаще всего снится метро, электричка и Святая Матрона, а жителям Чечни – Владимир Путин.

Команда "Яндекса" проанализировала ко всемирному дню сна запросы россиян и выяснила, что чаще всего россиянам снятся "человек", "рыба", "ребенок", "змея" и "смерть". Единственный конкретный человек, который приходит россиянам во сне – Владимир Путин. Чаще всего он снится жителям Чечни, передает "Ридус".

В исследовании "Яндекса" отмечено, что жителям разных регионов снятся конкретные сны. Например, в Челябинской области людям снятся метеориты, в центральной России популярны религиозные сны. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква.

"Яндекс" использовал запросы с 1 сентября 2016 по 28 февраля 2017г. Чаще всего россияне, в основном женщины, ищут в интернете значения сна утром, между 9 и 10 часами. В рейтинг снов вошло 540 слов.

День сна традиционно отмечается во вторую пятницу марта. В этот день в мире проходят акции о мероприятия, посвященные проблемам сна, отмечается его важность для человеческого организма.

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