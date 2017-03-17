ФК "Лестер" сыграет с "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов

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В швейцарском Ньоне определились все пары участников четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. В частности, "Лестер" сыграет против "Атлетико", а "Бавария" сразится с "Реалом". Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля.

Английский футбольный клуб "Лестер" сыграет с испанским "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Об этом стало известно после жеребьевки, которая проводилась в швейцарском городе Ньон.

Как передает ТАСС, в других парах четвертьфинала дортмундская "Боруссия" сыграет с "Монако", мюнхенская "Бавария" будет встречаться с мадридским "Реалом", а туринский "Ювентус" сразится с "Барселоной".

Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, а ответные игры – 18 и 19 числа. Финал турнира состоится в Кардиффе 3 июня 2017 года.