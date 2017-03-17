ФСИН сообщила о передаче Киеву 12 осужденных украинцев

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Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что российская сторона передала Киеву для отбывания наказания 12 осужденных украинцев. Их имена не сообщаются. Передача состоялась на КПП "Нехотеевка-Гоптовка" в Белгородской области.

Россия передала Украине для отбывания наказания 12 осужденных. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

"Сегодня ФСИН в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины", - отметили в пресс-бюро ведомства.

По данным ФСИН, передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка-Гоптовка" в Белгородской области.

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