ФСИН сообщила о передаче Киеву 12 осужденных украинцев
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Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что российская сторона передала Киеву для отбывания наказания 12 осужденных украинцев. Их имена не сообщаются. Передача состоялась на КПП "Нехотеевка-Гоптовка" в Белгородской области.
Россия передала Украине для отбывания наказания 12 осужденных. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
"Сегодня ФСИН в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины", - отметили в пресс-бюро ведомства.
По данным ФСИН, передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка-Гоптовка" в Белгородской области.
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